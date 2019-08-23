Политика

12:21 23.08.2019

Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

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Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины Владимиром Зеленским). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко на встрече в пятницу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства также коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.

"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - подытожил глава государства.

Теги: #лукашенко #украина #зеленский #беларусь
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