На телеканалах во время предвыборной кампании в Раду фиксировалась несбалансированность информации и политджинса - Нацсовет

Во время предвыборной кампании в Верховную Раду в эфире украинских телеканалов больше всего фиксировались несбалансированность информации и политическая джинса, сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Были зафиксированы такие ключевые нарушения, которые были массовыми и системными: несбалансированность информации и политическая джинса, а также размещение неполной информации о результатах опроса общественного мнения в интерактивных опросах телезрителей, что создавало возможности для манипулирования этими данными", - сказал член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Представленное исследование основано на постоянном мониторинге телерадиопространства Украины во время внеочередных выборов в Верховную Раду в эфире пяти общенациональных развлекательно-информационных телеканалов.

В частности, с 24 мая по 21 июля проводился мониторинг эфиров телеканалов: "UA: Первый", "Украина", "1+1", "Интер" и ICTV.

Отмечается, что среди данных пяти каналов больше всего политической агитации было на телеканале ICTV, максимальное количество партий-заказчиков агитации было у телеканала "1+1" (19 партий), а самое большое количество предвыборной агитации от самовыдвиженцев было на "Интере".

Самая большая доля присутствия политпартий была в эфире телеканала "Украина", больше всего партии получили эфиров на "UA: Первый", а самое большое присутствие кандидатов-самовыдвиженцев было на "Интере".

На телеканале "UA: Первый" Топ-5 партий по самому большому объему агитации выглядит так: Радикальная партия Олега Ляшко (32%), "Европейская солидарность" (20%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%), "Голос" (16%), "Сила и честь" (5%).

На телеканале "Украина" агитация распределилась следующим образом: Радикальна партия Ляшко (21%), "Оппозиционный блок" (17%), "Голос" (16%), "Украинская стратегия Гройсмана" (12%) и "Слуга народа" (10%).

На "1+1" больше всего агитации было от партий: "Слуга народа" (19%), "Голос" (12%), "Батькивщина" (12%), Радикальна партия Олега Ляшко (12%) и "Оппозиционный блок" (10%).

На "Интере" Топ-5 партий по объему агитации выглядит так: "Оппозиционная платформа – За жизнь" (38%), Радикальная партия Олега Ляшко (16%), "Слуга народа" (13%), "Батькивщина" (11%), "Украинская стратегия Гройсмана" (10%).

На ICTV: Радикальная партия Ляшко (14%), "Голос" (14%), "Оппозиционный блок" (13%), "Батькивщина" (11%) и "Европейская солидарность" (10%).

Самое сбалансированное присутствие в эфире (сообщения персонифицированного характера) разных партий показал телеканал "UA: Первый"

На телеканале "Украина" 53,9% присутствия в эфире было у партии "Слуга народа", на "1+1" - 63,9% также у "Слуги народа", на "Интер" - 80,3% у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и на ICTV - 17,8% у "Батькивщины".

Относительно тональности освещения деятельности политпартий, на "UA: Первый" 0% материалов носили позитивный характер, 94% - нейтральный и 6% - негативный, на "1+1" - 1%, 87% и 13% соответственно, на "Украине" - 5%, 95% и 0%, на "Интере" - 66%, 34% и 0% и на ICTV 23% материалом имели позитивную тональность , 77% - нейтральную и 0% - негативную.