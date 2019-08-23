Кравчук считает целесообразным проводить парады ко Дню Независимости в юбилейные даты

Первый президент Украины Леонид Кравчук не видит необходимости в ежегодном проведении парада по случаю Дня Независимости Украины, а считает, что такие мероприятия следует проводить в юбилейные или круглые даты.

"Думаю, сам парад нужен, но, возможно, только в юбилейные даты. Я не вижу необходимости проводить его каждый год… можно в круглые даты", - сказал Кравчук на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к формату празднования Дня Независимости Украины.

Он выразил мнение, что Украина проведет "большой парад, когда завершится война и будет мир на Донбассе". "Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом, что-то большое и чрезвычайное", - сказал Кравчук.

Первый президент Украины также верит, что "война завершится сейчас быстро", отметив, что "есть первые симптомы", которые позволяют так думать.