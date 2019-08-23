Политика

12:12 23.08.2019

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

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ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру народного депутата Елены Кондратюк, поданную ранее на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва.

"Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елену Константиновну, мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва", - сказал избранный народным депутатом, глава партии "Слуга народа", председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим представитель партии ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин сообщил, что после консультаций с коллегами по оппозиции, его политическая сила решила отозвать поданную ранее кандидатуру на пост вице-спикера.

Теги: #кондратюк #верховная_рада #батькивщина
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