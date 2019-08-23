На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

Избранный народным депутатом, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур.

"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, политические партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" претендуют на должность вице-спикера парламента.