Политика

12:04 23.08.2019

На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

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На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

Избранный народным депутатом, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур.

"Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько предложений на эту должность", - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, политические партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" претендуют на должность вице-спикера парламента.

Теги: #верховная_рада #разумков
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