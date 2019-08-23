Политика

12:01 23.08.2019

Зеленский: альтернативы Дню Независимости быть не может, а участвовать в любых шествиях люди имеют право

1 мин читать
Зеленский: альтернативы Дню Независимости быть не может, а участвовать в любых шествиях люди имеют право

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что никакой альтернативы Дню Независимости Украины быть не может, а украинцы имеют полное право участвовать в тех шествиях, в которых хотят.

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это "альтернативный парад" (Марш защитников Украины – ИФ), это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве после участия в форуме ветеранов и волонтеров.

Зеленский подчеркнул, что если люди хотят идти шествием, они должны идти. "У нас открытая страна. Поэтому пожалуйста", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине в День независимости 24 августа пройдет Шествие достоинства. Оно будет отличаться новым форматом: вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

Теги: #день_независимости #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 23.08.2019
Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

12:21 23.08.2019
Кравчук считает целесообразным проводить парады ко Дню Независимости в юбилейные даты

Кравчук считает целесообразным проводить парады ко Дню Независимости в юбилейные даты

11:52 23.08.2019
Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

11:31 23.08.2019
Зеленский в субботу примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины

Зеленский в субботу примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины

10:46 23.08.2019
Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

09:47 23.08.2019
НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

09:41 23.08.2019
Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

09:41 23.08.2019
Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины

21:23 22.08.2019
Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

19:36 22.08.2019
Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб

Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

В Киеве ожидают визита Москальковой - посольство РФ

Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос возврата украинских моряков РФ попытается увязать с санкциями, возвращением в формат встреч высокого уровня - Зеркаль

На телеканалах во время предвыборной кампании в Раду фиксировалась несбалансированность информации и политджинса - Нацсовет

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад, он ни к чему не приводит

Москалькова прибыла в Киев - пресс-служба омбудсмена

В Киеве ожидают визита Москальковой - посольство РФ

Гройсман выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят над освобожденными Крымом и Донбассом

Приглашение России на встречу G7 дает шанс России изменить деструктив в своем поведении – Зеркаль

Зеленский обсудил с Трюдо неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА