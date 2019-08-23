Зеленский: альтернативы Дню Независимости быть не может, а участвовать в любых шествиях люди имеют право

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что никакой альтернативы Дню Независимости Украины быть не может, а украинцы имеют полное право участвовать в тех шествиях, в которых хотят.

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это "альтернативный парад" (Марш защитников Украины – ИФ), это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве после участия в форуме ветеранов и волонтеров.

Зеленский подчеркнул, что если люди хотят идти шествием, они должны идти. "У нас открытая страна. Поэтому пожалуйста", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине в День независимости 24 августа пройдет Шествие достоинства. Оно будет отличаться новым форматом: вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.