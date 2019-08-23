Политика

11:52 23.08.2019

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

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Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - сказал Зеленский.

"Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", - заключил он.

Теги: #рф #зеленский #украина
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