Политика

10:46 23.08.2019

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

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Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов ликвидироваться не будет.

"Чтобы развеять слухи или пояснить некоторые вещи… Первое и главное – Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать ", - сказал Зеленский в ходе выступления на международном ветеранском волонтерском форуме в Мыстецьком Арсенале в пятницу.

Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.

"Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ожидаем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали – кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - сказал президент.

Теги: #зеленский #ветераны
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