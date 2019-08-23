Политика

10:10 23.08.2019

Гройсман выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят над освобожденными Крымом и Донбассом

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Гройсман выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят над освобожденными Крымом и Донбассом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что Государственный флаг Украины будет поднят над Крымом и Донбассом.

"Сине-желтый флаг является символом для украинцев, с которым десятки поколений наших соотечественников боролись за независимость Украины. Сине-желтые цвета являются цветами героической борьбы, стойкости и государственного строительства украинцев", - сказано в поздравлении премьер-министра по случаю Дня Государственного флага Украины, обнародованном на сайте Кабмина в пятницу.

Гройсман отметил, что под национальным флагом "снова идут в бой лучшие сыны и дочери украинского народа".

"Мы верим, что обязательно наступит время, когда Государственный Флаг Украины снова поднят над освобожденными от оккупации Крымом и Донбассом", - сказал глава правительства.

"Наш долг перед нынешним и будущим поколениями – сделать украинский Государственный флаг узнаваемым в мире символом успешной страны, которая преодолела внешние угрозы и внутренние вызовы и сформировала справедливое и богатое общество", - добавил он.

Теги: #крым #гройсман #ордло
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