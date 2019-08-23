Политика

09:41 23.08.2019

Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

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Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

Прямые переговоры президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - являются новым подходом главы Украинского государства к решению конфликта, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о рисках, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ.

Зеркаль также признала, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - пояснила дипломат.


Полный текст интервью замглавы МИД Елены Зеркаль будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #рф #зеленский #украина #путин #зеркаль
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