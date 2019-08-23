Приглашение России на встречу G7 дает шанс России изменить деструктив в своем поведении – Зеркаль

Приглашение России на встречу G7 в следующем году является шансом для россиян изменить деструктивные тенденции в собственном поведении, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Проблемы с россиянами есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль. То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7 дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в собственном поведении", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос.

"Это только первый шаг - возможное приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет", - пояснила дипломат.



Полный текст интервью замглавы МИД Елены Зеркаль будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".