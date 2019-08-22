Политика

16:05 22.08.2019

В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

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В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

В партии "Европейская солидарность" возмущены сужением сферы деятельности комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, заявила избранная народным депутатом от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

"Впервые в истории Верховной Рады из предметов его (комитета по свободе слова – ИФ) ведения изымают все профильные позиции, даже вопрос освещения деятельности Верховной Рады", - сообщила Геращенко журналистам после заседания подгруппы в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что у этого комитета также забрали такие функции как ведение печатных и электронных средств массовой информации сети Интернет, рекламной деятельности.

"И все это передается в комитет–монстр, мега-комитет по вопросам гуманитарной политики и информационной политики", - отметила Геращенко.

По ее словам, после такой реорганизации станут непонятны функции комитета по вопросам свободы слова.

Теги: #верховная_рада #свобода_слова #евросолидарность #геращенко
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