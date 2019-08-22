"Евросолидарность" предложила кандидатуры всех депутатов будущей фракции в профильные комитеты

Партия "Европейская солидарность" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, а также предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты, заявляет избранный народным депутатом от политсилы Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" – это оппозиционная политическая сила, о чем мы завили еще раз на этом заседании (заседании подгруппы – ИФ), и как будущая оппозиция мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция – на комитеты, которые имеют контролирующие функции. В первую очередь речь идет о Регламентном комитете, о Комитете свободы слова, о должности вице-спикера, где также должен быть представитель оппозиции, чтобы использовать возможность публичного донесения позиции гражданам Украины", - сказала Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она сообщила, что "Европейская солидарность" предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты.

Отвечая на вопрос, в каком комитете будет работать лидер партии Петр Порошенко, Геращенко сказала: "Петр Порошенко будет работать на том направлении, где он является специалистом. А мы знаем, что он является самым лучшим дипломатом, и он является тем политиком и государственным деятелем, который прекрасно и профессионально разбирается в вопросах безопасности и обороны".