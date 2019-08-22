Политика

15:48 22.08.2019

"Евросолидарность" предложила кандидатуры всех депутатов будущей фракции в профильные комитеты

1 мин читать
"Евросолидарность" предложила кандидатуры всех депутатов будущей фракции в профильные комитеты

Партия "Европейская солидарность" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, а также предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты, заявляет избранный народным депутатом от политсилы Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" – это оппозиционная политическая сила, о чем мы завили еще раз на этом заседании (заседании подгруппы – ИФ), и как будущая оппозиция мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция – на комитеты, которые имеют контролирующие функции. В первую очередь речь идет о Регламентном комитете, о Комитете свободы слова, о должности вице-спикера, где также должен быть представитель оппозиции, чтобы использовать возможность публичного донесения позиции гражданам Украины", - сказала Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она сообщила, что "Европейская солидарность" предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты.

Отвечая на вопрос, в каком комитете будет работать лидер партии Петр Порошенко, Геращенко сказала: "Петр Порошенко будет работать на том направлении, где он является специалистом. А мы знаем, что он является самым лучшим дипломатом, и он является тем политиком и государственным деятелем, который прекрасно и профессионально разбирается в вопросах безопасности и обороны".

Теги: #геращенко #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 22.08.2019
В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

13:12 22.08.2019
"Евросолидарность" не подавала кандидатуру на вице-спикера Рады, претендует на руководство в комитетах – Климпуш-Цинцадзе

"Евросолидарность" не подавала кандидатуру на вице-спикера Рады, претендует на руководство в комитетах – Климпуш-Цинцадзе

15:16 20.08.2019
В "Евросолидарности" недоумевают из-за подхода партии "Слуга народа" к регулированию числа нардепов в комитетах

В "Евросолидарности" недоумевают из-за подхода партии "Слуга народа" к регулированию числа нардепов в комитетах

17:38 15.08.2019
Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

06:32 14.08.2019
Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

19:09 13.08.2019
В "Евросолидарности" считают первоочередным законопроект об изменениях в закон о предотвращении коррупции

В "Евросолидарности" считают первоочередным законопроект об изменениях в закон о предотвращении коррупции

16:49 13.08.2019
"Евросолидарность" предлагает Забродского на пост руководителя комитета Рады по нацбезопасности и обороне

"Евросолидарность" предлагает Забродского на пост руководителя комитета Рады по нацбезопасности и обороне

16:02 13.08.2019
"Голос" и "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Евросолидарности" по формированию комитетов в новой Раде

"Голос" и "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Евросолидарности" по формированию комитетов в новой Раде

16:02 13.08.2019
Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко с поста главы КГГА, уверена Фриз

Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко с поста главы КГГА, уверена Фриз

15:16 13.08.2019
В "Евросолидарности" выступают против ликвидации комитета Рады по вопросам ветеранов и объединения комитетов по правам человека и оккупированных территорий

В "Евросолидарности" выступают против ликвидации комитета Рады по вопросам ветеранов и объединения комитетов по правам человека и оккупированных территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий - Песков

Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" во Франции подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий - Песков

Избранный в Раду по списку "Слуги народа" Лысюк отказался от депутатского мандата

Джонсон после переговоров с Меркель верит в возможность новой сделки по Brexit

"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Рады

Макрон заявил о готовности к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС

Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" во Франции подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе

Зеленский в пятницу примет участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Разумков не исключает, что 29 августа Рада рассмотрит вопрос формирования Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА