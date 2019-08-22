Политика

15:02 22.08.2019

Джонсон после переговоров с Меркель верит в возможность новой сделки по Brexit

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Джонсон после переговоров с Меркель верит в возможность новой сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил о желании заключить новую сделку с ЕС по Brexit, его вдохновляет недавняя встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я, конечно, хочу сделки - и я думаю, что мы сможем достичь сделки", - сказал Джонсон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже перед началом их переговоров в Париже.

Джонсон подчеркнул, что его "очень вдохновили беседы в Берлине прошлым вечером с нашими общими друзьями".

Вместе с тем он подчеркнул, что власти Великобритании должны реализовать пожелания, высказанные британцами на референдуме по Brexit, и Британия "обязана выйти из ЕС, все зависимости от того, будет сделка или нет".

Накануне Джонсон провел встречу c канцлером Германии Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции с Джонсоном Меркель заявила, что, если Великобритания хочет отказаться от "страховочного плана" по ирландской границе, входящего в соглашение по Brexit, то потребуется план, который даст абсолютную ясность будущим отношениям Великобритании и ЕС. Также Меркель отметила, что решение ситуации с Brexit, на поиски которого было отведено два года, можно найти и за 30 дней.

Теги: #ес #германия #brexit #меркель #великобритания #джонсон
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