Политика

15:02 22.08.2019

"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Рады

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"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Рады

ВО "Батькивщина" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, заявил избранный народным депутатом Украины от партии Андрей Кожемякин.

"И партия "Батькивщина" сегодня, фракция "Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера", - сказал Кожемякин в четверг в Киеве.

Он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.

"Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно", - сказал Кожемякин.

По словам политика, руководить фракциейц "Батькивщина" в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.

В то же время, по его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.

Теги: #кожемякин #батькивщина #верховная_рада
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