Политика

14:37 22.08.2019

Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе

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Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе

Персональный состав комитетов Верховной Рады на следующей неделе рассмотрит подготовительная депутатская группа, сообщил избранный народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Даниил Гетьманцев.

"Вопрос персонального состава комитетов пока еще не решен, поскольку мы не получили от всех политических партий предложений. Я думаю, что этот вопрос будет решен уже в начале следующей недели", - сказал Гетьманцев журналистам в четверг в Киеве после заседания подгруппы по вопросам создания парламентских комитетов.

Он отметил, что пока не предоставила свои кандидатуры в профильные комитеты партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил журналистам, что заседание подготовительной депутатской группы состоится в пятницу, 23 августа.

Теги: #верховная_рада #гетьманцев
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