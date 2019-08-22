Политика

12:39 22.08.2019

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

1 мин читать
ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос 3 сентября пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

"Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В то же время она отметила, что не имеет санкции на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого планируется проведение следственных действий.

Как сообщалось, 12 августа после допроса пятого президента Украины Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 22.08.2019
Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

09:52 21.08.2019
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

14:45 19.08.2019
Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

16:30 17.08.2019
ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к пожару в одесской гостинице

ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к пожару в одесской гостинице

16:27 16.08.2019
ГБР проводит обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете

ГБР проводит обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете

13:31 16.08.2019
ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

17:38 15.08.2019
Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

19:03 14.08.2019
Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

10:48 14.08.2019
Порошенко надеется, что нардепы не ликвидируют комитет Рады по делам ветеранов

Порошенко надеется, что нардепы не ликвидируют комитет Рады по делам ветеранов

00:33 14.08.2019
Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

Макрон считает правильным говорить о возвращении РФ в G8 после решения украинской проблемы

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" не подавала кандидатуру на вице-спикера Рады, претендует на руководство в комитетах – Климпуш-Цинцадзе

Разумков не исключает, что 29 августа Рада рассмотрит вопрос формирования Кабмина

"Слуга народа" предложила ОПЗЖ назвать кандидатуру на пост вице-спикера будущей Рады – Шуфрич

Зеленский ввел в состав рабочей группы по реинтеграции оккупированных территорий представителей ОО Дурневу и Луневу

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

В Госреестр недвижимых памятников внесено 12 объектов культурного наследия национального значения – решение Кабмина

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Соглашение по Brexit с пунктом о "бэкстопе" неприемлемо - британский премьер

Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия выхода страны из ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА