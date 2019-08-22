Разумков не исключает, что 29 августа Рада рассмотрит вопрос формирования Кабмина

Избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что уже на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа нардепы рассмотрят вопрос формирования правительства.

"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.

По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.

"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.

Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.