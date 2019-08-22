Политика

12:38 22.08.2019

Разумков не исключает, что 29 августа Рада рассмотрит вопрос формирования Кабмина

1 мин читать
Разумков не исключает, что 29 августа Рада рассмотрит вопрос формирования Кабмина

Избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что уже на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа нардепы рассмотрят вопрос формирования правительства.

"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", - сказал Разумков журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.

По его словам, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.

"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", - добавил Разумков.

Он также сообщил, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.

Теги: #разумков #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 22.08.2019
Кабмин одобрил EUR52 млн кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под госгарантии

Кабмин одобрил EUR52 млн кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под госгарантии

10:41 22.08.2019
В Госреестр недвижимых памятников внесено 12 объектов культурного наследия национального значения – решение Кабмина

В Госреестр недвижимых памятников внесено 12 объектов культурного наследия национального значения – решение Кабмина

10:07 22.08.2019
Кабмин продлил до 2022 право национальной киностудии оставлять все средства от аренды недвижимости на развитие производства

Кабмин продлил до 2022 право национальной киностудии оставлять все средства от аренды недвижимости на развитие производства

06:37 22.08.2019
Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

19:24 21.08.2019
Арахамия допустил, что Маркарова может остаться в новом составе Кабмина

Арахамия допустил, что Маркарова может остаться в новом составе Кабмина

17:19 21.08.2019
Кабмин вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки

Кабмин вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки

17:14 21.08.2019
Продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на 2 года - Кабмин

Продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на 2 года - Кабмин

16:50 21.08.2019
Кабмин сократил до 30% долю местных бюджетов в софинансировании для обеспечения временным жильем переселенцев

Кабмин сократил до 30% долю местных бюджетов в софинансировании для обеспечения временным жильем переселенцев

16:43 21.08.2019
Кабмин расширил полномочия НСЗУ

Кабмин расширил полномочия НСЗУ

16:34 21.08.2019
Кабмин утвердил положение о Госслужбе по этнополитике и свободе совести

Кабмин утвердил положение о Госслужбе по этнополитике и свободе совести

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" не подавала кандидатуру на вице-спикера Рады, претендует на руководство в комитетах – Климпуш-Цинцадзе

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

"Слуга народа" предложила ОПЗЖ назвать кандидатуру на пост вице-спикера будущей Рады – Шуфрич

Зеленский ввел в состав рабочей группы по реинтеграции оккупированных территорий представителей ОО Дурневу и Луневу

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Соглашение по Brexit с пунктом о "бэкстопе" неприемлемо - британский премьер

Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия выхода страны из ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА