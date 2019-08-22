Политика

12:07 22.08.2019

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

1 мин читать
Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд г.Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации.

Согласно информации, наличествующей на государственном портале "Судебная власть Украины", Богдан подал гражданский иск 20 августа. В частности, истец хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам "Схем" и НОТУ нет, однако в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Теги: #схемы #ноту #суд #богдан #журналист
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 22.08.2019
Суд подтвердил решение о сохранении Думенко на должности руководителя ГЭЦ

Суд подтвердил решение о сохранении Думенко на должности руководителя ГЭЦ

12:52 22.08.2019
Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

22:32 21.08.2019
Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

16:52 21.08.2019
Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

16:33 21.08.2019
Суд отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+" руководителя подразделения НКРЭКУ Бутовского

Суд отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+" руководителя подразделения НКРЭКУ Бутовского

16:04 21.08.2019
Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

14:47 21.08.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще семерым украинским военнопленным морякам

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще семерым украинским военнопленным морякам

14:14 21.08.2019
Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

12:04 21.08.2019
Рассмотрение апелляции по делу Кернеса в Полтавском апелляционном суде назначено на 30 август

Рассмотрение апелляции по делу Кернеса в Полтавском апелляционном суде назначено на 30 август

11:03 21.08.2019
Суд разблокировал приватизацию столичного "Президент-Отеля"

Суд разблокировал приватизацию столичного "Президент-Отеля"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

Макрон считает правильным говорить о возвращении РФ в G8 после решения украинской проблемы

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" не подавала кандидатуру на вице-спикера Рады, претендует на руководство в комитетах – Климпуш-Цинцадзе

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Разумков не исключает, что 29 августа Рада рассмотрит вопрос формирования Кабмина

"Слуга народа" предложила ОПЗЖ назвать кандидатуру на пост вице-спикера будущей Рады – Шуфрич

Зеленский ввел в состав рабочей группы по реинтеграции оккупированных территорий представителей ОО Дурневу и Луневу

Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

В Госреестр недвижимых памятников внесено 12 объектов культурного наследия национального значения – решение Кабмина

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Соглашение по Brexit с пунктом о "бэкстопе" неприемлемо - британский премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА