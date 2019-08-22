Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Новый посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер прибыл в Киев и вручил копии верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени сочетают интересы наших государств", - сказал Пфандлер во время вручения копии верительной грамоты, информирует сайт МИД Украины.

На встрече стороны положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества, отмечался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

Собеседники также высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

В свою очередь Зеркаль отметила важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности практической поддержки в восстановлении и защите карпатского леса.