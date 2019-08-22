Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в секретариате Верховной Рады.

По словам источника, кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" соответственно в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых – из "Слуги народа".