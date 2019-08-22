Политика

10:31 22.08.2019

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

1 мин читать
Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в секретариате Верховной Рады.

По словам источника, кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" соответственно в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых – из "Слуги народа".

Теги: #вакарчук #верховная_рада #внешняя_политика #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 21.08.2019
Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

14:36 21.08.2019
Стефанчук допускает, что в четверг его подгруппа не успеет рассмотреть вопрос персонального состава комитетов Рады

Стефанчук допускает, что в четверг его подгруппа не успеет рассмотреть вопрос персонального состава комитетов Рады

10:27 21.08.2019
В "Слуге народа" пояснили принцип определения состава комитетов новой Рады

В "Слуге народа" пояснили принцип определения состава комитетов новой Рады

09:52 21.08.2019
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

17:38 15.08.2019
Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

17:21 14.08.2019
Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

17:08 14.08.2019
МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

13:47 14.08.2019
Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

13:19 14.08.2019
Изменения в закон о столице в числе первоочередных инициатив, которые предложат новой Раде, не стоят - Стефанчук

Изменения в закон о столице в числе первоочередных инициатив, которые предложат новой Раде, не стоят - Стефанчук

13:01 14.08.2019
"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

Макрон считает правильным говорить о возвращении РФ в G8 после решения украинской проблемы

Премьер Великобритании: условия для возвращения России в G8 пока не выполнены

Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины - Меркель

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

В Госреестр недвижимых памятников внесено 12 объектов культурного наследия национального значения – решение Кабмина

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Соглашение по Brexit с пунктом о "бэкстопе" неприемлемо - британский премьер

Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия выхода страны из ЕС

Трамп серьезно думает об отмене предоставления гражданства США для детей мигрантов

Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины

Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8

Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине отмечен положительно

Макрон отклонил требование Британии пересмотреть условия выхода страны из ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА