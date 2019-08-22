Политика

09:50 22.08.2019

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

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Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Посольство Украины в США призывает лидеров стран "Большой семерки" (G7) не отступать от своих принципов и совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи"", - сказано в сообщении украинского посольства в США на странице в соцсети Фейсбук.

Посольство обращает внимание на то, что Россию лишили права быть членом почетного клуба G7 из-за незаконной попытку аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи.

"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении посольства Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Теги: #g7 #сша #россия #украина
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