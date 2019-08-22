Политика

09:42 22.08.2019

Соглашение по Brexit с пунктом о "бэкстопе" неприемлемо - британский премьер

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Соглашение по Brexit с пунктом о "бэкстопе" неприемлемо - британский премьер

 Британия не может принять нынешнее соглашение о выходе страны из ЕС, пока существует положение о "бэкстопе" - "страховочном плане" по ирландской границе, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что "есть достаточно возможностей для заключения сделки (по Brexit)", однако "бэкстоп", который, по словам премьера, имеет "очень серьезные недостатки", должен быть отменен.

По его мнению, в случае отмены "бэкстопа", ожидается "быстрый прогресс" (в заключении соглашения с Брюсселем - ИФ).

Джонсон отметил, что Лондон в скором времени должен предоставить альтернативные идеи для "бэкстопа".

Ранее британский премьер неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

Теги: #великобритания #ес #brexit #джонсон
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