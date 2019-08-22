Политика

01:44 22.08.2019

Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины

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Россия может вернуться в G8 при условии полного восстановления территориальной целостности Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает восстановление территориальной целостности Украины и возврата Донбасса и Крыма единственной предпосылкой по возврату России в состав G8, сообщает сайт правительственного портала.

"Полное восстановление территориальной целостности Украины - с Донбассом и Крымом - единственная предпосылка возможного возвращения России в клуб стран "Большой восьмерки", которая стала "семеркой" в результате санкций против Кремля за агрессию в Украине", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина".

Также премьер-министр отметил, что Россия должна пересмотреть свою политику, если хочет вернуться в клуб развитых и демократических стран.

"Сейчас Россия не сделала ничего для того, чтобы вернуться в этот клуб. Пусть забирает свои войска из Донбасса и Крыма, восстанавливает наш суверенитет, и тогда вопрос будет решен. Но сейчас нет оснований, чтобы у России появилось ощущение, что ей забудут те преступления против человечества, которые она делала и делает на территории Украины", - сказал Гройсман.

Теги: #g8 #рф #украина #гройсман #возврат
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