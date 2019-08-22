Политика

00:45 22.08.2019

Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине отмечен положительно

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Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине отмечен положительно

Заместитель министра иностранных дел Павла Климкина Елена Зеркаль и новый посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества государств, сообщила пресс-служба МИД.

"Улучшение делового климата в нашей стране стало предпосылкой растущего интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку. Год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине был отмечен положительно", - говорится в сообщении МИД на странице в Фейсбуке в ночь на четверг.

Кроме того Зеркаль подчеркнула важность постоянной поддержки Австрией реформ в Украине, в том числе практической помощи в восстановлении и защите Карпатского леса.

В свою очередь посол Австрии отметил, что "общее историческое и культурное наследие Украины и Австрии наряду с амбициями по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших стран".

Также он вручил Зеркаль копии верительных грамот.

Теги: #оценка #австрия #украина #культура
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