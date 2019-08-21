Макрон считает правильным говорить о возвращении РФ в G8 после решения украинской проблемы

России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - приводит его слова французское телевидение.

Этот комментарий прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в "группу восьми" до решения украинского кризиса.