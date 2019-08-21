Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

"Если мы добьемся успехов с (реализацией минских договоренностей - ИФ), то, конечно, у нас будет другая ситуация", - отметила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в среду.

"Однако в настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины (исключения России - ИФ) в 2014 году были отменены", - сказала она.