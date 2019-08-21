Политика

19:20 21.08.2019

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует согласований - Лавров

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует согласований - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а терпеливо работать на результат.

"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в среду в Москве.

"И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - продолжил глава МИД РФ.

Так Лавров ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, может произойти до конца августа.

Министр также напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону, и в ходе этих бесед обсуждали в том числе и ситуацию с удерживаемыми лицами.

Теги: #лавров #обмен #россия #украина
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