Политика

18:57 21.08.2019

Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, но еще необходим демонтаж блокпоста НВФ ОРЛО

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Киев готов начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, но еще необходим демонтаж блокпоста НВФ ОРЛО

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о готовности начать ремонт моста в пгт Станица Луганская с 22 августа, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В то же время она указала, что до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО.

"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Теги: #станица_луганская #олифер #украина #ордло
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