Политика

18:08 21.08.2019

Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте по помилованию

2 мин читать
Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте по помилованию

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, сократив его численность на 4 человека.

Соответствующий указ президента Украины №615/2019 от 21 августа 2019 года, обнародован на сайте главы государства в среду.

Так, в состав Комиссии по помилованию вошли: руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров (как глава Комиссии), исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко (заместитель главы Комиссии), заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград – руководитель управления по вопросам помилования Офиса президента Украины Иван Пуховець (замглавы Комиссии, присутствовал в предыдущем составе Комиссии), исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрий Белоусов, начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Александр Крикушенко, заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Александр Марченко (секретарь Комиссии), председатель правления Международной общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская секция" Андрей Сухоруков (присутствовал в предыдущем составе Комиссии).

Таким образом, в данный момент персональный состав Комиссии уменьшился с 12 до 8 человек.

Также Зеленский внес изменения в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного указом президента №223 от 21 апреля 2015 года.

В частности, теперь предусматривается, что указы президента Украины о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях или органах исполнения наказаний, а также в отношении граждан иностранного государства, осужденных судами Украины к лишению свободы, которые переданы для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются передаются для исполнения Министерству юстиции Украины (согласно предыдущей редакции, указы президента о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний передавались для исполнения Государственной пенитенциарной службе Украины).

Теги: #зеленский #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 21.08.2019
Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

14:55 21.08.2019
Главой набсовета "Киевгорстроя" переизбран замглавы КГГА Владимир Слончак, президентом – Игорь Кушнир

Главой набсовета "Киевгорстроя" переизбран замглавы КГГА Владимир Слончак, президентом – Игорь Кушнир

13:58 21.08.2019
Кабмин согласовал предложенные Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА

Кабмин согласовал предложенные Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА

13:46 21.08.2019
На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио - Арахамия

На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио - Арахамия

13:40 21.08.2019
Заместителем главы правления ГПЗКУ назначен советник предправления группы советников госкорпорации

Заместителем главы правления ГПЗКУ назначен советник предправления группы советников госкорпорации

13:26 21.08.2019
Руководителем Нацпрограммы информатизации Кабмин утвердил замглавы Госагентства по вопросам электронного управления

Руководителем Нацпрограммы информатизации Кабмин утвердил замглавы Госагентства по вопросам электронного управления

12:54 21.08.2019
НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

12:41 21.08.2019
Имя нового премьера станет известно 29 августа - Арахамия

Имя нового премьера станет известно 29 августа - Арахамия

12:32 21.08.2019
Председателем Одесского облсовета избран депутат от "БПП "Солидарность" Паращенко

Председателем Одесского облсовета избран депутат от "БПП "Солидарность" Паращенко

10:16 21.08.2019
Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

Кабмин согласовал предложенные Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА

Арахамия ожидает решения о своем назначении главой фракции "Слуга народа" 28 августа

НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

Гройсман отчитался о работе правительства за время его каденции

ПОСЛЕДНЕЕ

В Париже считают выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным

ЦИК зарегистрировала уже более 320 народных депутатов

Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США

После встречи с Макроном от Путина ожидают освобождения политзаключенных – Зеркаль

Глава МИД Германии обсудит в Москве тему Украины

Стефанчук допускает, что в четверг его подгруппа не успеет рассмотреть вопрос персонального состава комитетов Рады

В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

Арахамия ожидает решения о своем назначении главой фракции "Слуга народа" 28 августа

Гройсман отчитался о работе правительства за время его каденции

Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в Украине в 2020 году в размере $540, а в 2021-м - $620

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА