Политика

17:58 21.08.2019

Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

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Зеленский на первом заседании Рады внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" – Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах ("евробляхи") для рассмотрения, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Более месяца назад президент обращался в парламент с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Однако Верховная Рада 8-го созыва тогда отказала президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", - сказал Рябошапка на совещании с представителями автомобилистов, сообщает сайт президента.

По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможке автомобилей, и установление пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

"Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", - указал замруководителя Офиса президента.

Участники совещания намерены конструктивно работать над установлением прозрачных и эффективных правил и санкций за их нарушение с учетом соблюдения надлежащих экологических стандартов.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о поддержке инициативы Зеленского по отсрочке введения штрафных санкций для водителей авто на еврономерах, ведомство войдет в рабочую группу по созданию законопроекта, призванного урегулировать порядок растаможивания автомобилей.

С 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Президент инициировал отсрочку введения штрафных санкций.

Зеленский ранее обратился в Верховную Раду с просьбой в очередной раз на 90 дней отсрочить применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах.

Теги: #верховная_рада #рябошапка #евробляхи #зеленский #штраф
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