Политика

17:14 21.08.2019

ЦИК зарегистрировала уже более 320 народных депутатов

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ЦИК зарегистрировала уже более 320 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже 166 народных депутатов, избранных по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 155 - избанных в мажоритарных избирательных округах.

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, на основании протокола о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе (ОМИО) Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года: 26 – от партии "Слуга народа", 8 депутатов – от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 8 - от "Европейской солидарности", 5 – от ВО Батькивщина".

Также на основании соответствующих протоколов о результатах внеочередных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах Центризбирком зарегистрировал 36 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах (ОВО).

"Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 - избранных в ОМИО и 155 - избранных в ОВО", - сказано в сообщении.

Теги: #цик #выборы
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