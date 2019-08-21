Политика

16:52 21.08.2019

Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США

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Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США

Президент США Дональд Трамп продолжил атаку на Федеральную резервную систему (ФРС), назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.

"Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Твиттере.

"Мы конкурируем со многими странами, где ставки намного ниже, и мы должны снижать ставки, - написал Трамп. - Самый сильный доллар в истории США. Инфляции нет. Проснись, Федрезерв. Столь высокий потенциал роста, как никогда ранее".

Теги: #сша #трамп #фрс
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