После встречи с Макроном от Путина ожидают освобождения политзаключенных – Зеркаль

После встречи во Франции с президентом Эмманюэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возможности освобождения политзаключенных накануне визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Москву.

При этом замглавы МИД отметила, что на встрече президента РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос украинцев. "Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - пояснила Зеркаль.

Как сообщалось, 20 августа правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Так, 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

"Интерфаксу" (Interfax.ru) осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украину для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".



Полный текст интервью замглавы МИД Елены Зеркаль будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".