Политика

14:55 21.08.2019

Главой набсовета "Киевгорстроя" переизбран замглавы КГГА Владимир Слончак, президентом – Игорь Кушнир

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Главой набсовета "Киевгорстроя" переизбран замглавы КГГА Владимир Слончак, президентом – Игорь Кушнир

Наблюдательный совет ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" принял решение о переизбрании заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака на должность главы набсовета, а Игоря Кушнира – на пост главы правления и президента компании.

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет "Киевгорстроя" 7 августа принял решение переизбрать Владимира Слончака главой набсовета, а Александра Спасибко – секретарем до прекращения полномочий уполномоченным органом. Оба занимали указанные должности в течение последних пяти лет.

Кроме того, на заседании набсовета 9 августа было решено продлить на пять лет срок полномочий Игоря Кушнира на должности главы правления и президента "Киевгорстроя".

Как сообщалось, в декабре 2018 городской голова Киева Виталий Кличко назначил на должность своего заместителя главу наблюдательного совета ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимира Слончака

ЧАО "ХК "Киевгорстрой" по итогам деятельности в 2018 году привлекло 5 млрд грн инвестиций, что на 25% больше, чем годом ранее. Согласно годовому отчету, в 2018 году компания сократила чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с результатом 2017 года – до 26,05 млн грн.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Ранее со ссылкой на Игоря Кушнира сообщалось, что в 2018 году застройщик планировал увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья на 50% по сравнению с 2017 годом – до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 21 августа 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Теги: #слончак #кушнир #кгга #киевгорстрой #кадры
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