Политика

14:36 21.08.2019

Стефанчук допускает, что в четверг его подгруппа не успеет рассмотреть вопрос персонального состава комитетов Рады

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Стефанчук допускает, что в четверг его подгруппа не успеет рассмотреть вопрос персонального состава комитетов Рады

Избранный нардепом по списку партии "Слуга народа", представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускает, что в четверг руководимая им подгруппа не успеет рассмотреть вопрос персонального состава депутатов в парламентских комитетах.

"Я думаю, что мы не успеем (определиться с персональным составом профильных комитетов – ИФ), потому что кроме этого у нас есть еще 15 других вопросов, и пройдемся по ним – это временная Счетная комиссия, президиум и так далее. Если же этот вопрос будет готов на завтра, то, возможно, мы определимся и с персоналиями", - сказал Стефанчук журналистам в среду в Киеве.

При этом он отметил, что до Дня государственного флага и Дня независимости Украины - 23 и 24 августа - подготовительная депутатская группа должна проголосовать за уже принятые решения подгрупп.

"Или завтра, или послезавтра, по крайней мере, до праздников, мы должны проголосовать по тем вопросам, которые уже прошли", - отметил Стефанчук.

По его словам, работа подготовительной депутатской группы и двух подгрупп идет по плану и укладывается в отведенные временные рамки. При этом он добавил: "Мы можем собраться и на праздники, нас никто не лимитирует".

Стефанчук напомнил, что его подгруппа, которая занимается формированием комитетов Верховной Рады, соберется в четверг, 22 августа.

Первое торжественное заседание Верховной Рады должно пройти 29 августа.

Теги: #верховная_рада #стефанчук
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