Политика

14:47 21.08.2019

Глава МИД Германии обсудит в Москве тему Украины

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Глава МИД Германии обсудит в Москве тему Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым тему Украины и переговоров в "нормандском формате", сообщил в среду официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Министр сейчас находится на пути в Москву для переговоров с министром иностранных дел... Украина обязательно будет темой на переговорах", - сказал Бройль, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам представителя министерства, планируется также обсудить "тему нормандского формата и тему визита российского президента во Францию".

Теги: #рф #украина #германия
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