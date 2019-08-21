Политика

13:58 21.08.2019

Кабмин согласовал предложенные Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА

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Кабмин согласовал предложенные Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА

Кабинет министров Украины в среду согласовал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций.

"Согласовали всех троих", - сказал представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

На должность главы Винницкой ОГА предложен Владислав Скальский, Запорожской - Виталий Турынок и Ровенской - Виталий Коваль.

Ранее в среду вице-премьер Украины Павел Розенко выразил возмущение, что при подаче этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не были проведены соответствующие конкурсы. По его словам, отбор кандидатов происходил кулуарным способом и без общественного обсуждения.

Теги: #зеленский #кадры #кабмин #запорожская_ога #винницкая_ога #ровенская_ога
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