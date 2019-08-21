Политика

13:46 21.08.2019

На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио - Арахамия

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На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио - Арахамия

Претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Давид Арахамия отмечает, что на должность главы "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить временного и.о. главы госконцерна, чтобы уже разбираться с существующими проблемами.

"Будет прозрачный конкурс, с привлечением многих людей, в том числе, наших зарубежных партнёров, которые имеют к этому отношение и много помогали Украине", - сказал он во время на "круглого стола" в среду в Киеве.

Арахамия отметил, что, по его личному мнению, стоит назначить пока временно исполняющего обязанности главы "Укроборонпрома", чтобы уже разбирать те проблемы, которые есть, а параллельно проводить нормальный конкурс.

Он прогнозирует, что конкурс произойдет не ранее, чем через два месяца. "Я имею в виду объявление конкурса, отбор. Это же у нас государственная должность", - указал Арахамия.

Теги: #укроборонпром #кадры #арахамия
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