Имя нового премьера станет известно 29 августа - Арахамия

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется - ИФ) – 100%".

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".