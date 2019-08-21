Политика

12:41 21.08.2019

Имя нового премьера станет известно 29 августа - Арахамия

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Имя нового премьера станет известно 29 августа - Арахамия

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется - ИФ) – 100%".

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".

Теги: #премьер_министр #кадры #арахамия
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