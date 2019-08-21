Политика

12:31 21.08.2019

Гройсман против повышения тарифов на тепло в предстоящем отопительном сезоне

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Гройсман против повышения тарифов на тепло в предстоящем отопительном сезоне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что цены на отопление для населения во время отопительного сезона повышаться не будут.

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - сказал Гройсман на заседании правительства Украины в среду.

Теги: #гройсман #отопительный_сезон
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