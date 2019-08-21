Идея Киева заменить "нормандский формат" отвергнута, полагает глава Центра политической конъюнктуры Чеснаков

Расширение "нормандского формата" не предвидится, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Думаю, конкретные результаты у этой встречи есть. Во-первых, заявлено о бесспорной важности "нормандского формата" для урегулирования украинского конфликта. А значит, окончательно отвергнута идея Порошенко и Зеленского о ликвидации этого формата путем его расширения. Не будет расширения. А значит, не будет ревизии минских соглашений. Это важный, конкретный результат", - заявил он в интервью изданию "Актуальные комментарии", комментируя итоги встречи лидеров России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 19 августа.

Чеснаков напомнил о подготовке саммита "нормандской четверки". "Саммит "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем. Но только при условии, что решения этого саммита будут заранее сторонами согласованы. А также при выполнении решений ранее состоявшихся саммитов. (Прорабатывать подготовку к саммиту будут) помощники лидеров "нормандской четверки". Они встречались в Париже в июле и планируют встретиться еще раз до саммита. Первоначально собирались в конце августа - начале сентября. Но даты пока нет", - сказал Чеснаков.

При этом он сообщил о возобновлении консультаций между Россией и Украиной. "Но, действительно, возобновились двусторонние консультации между Россией и Украиной. Пока не вполне официальные. Раньше, при Порошенко, они тоже имели место время от времени - как по линии администрации президентов, так и по отдельным экономическим и даже военным вопросам. Возобновление таких консультаций - хороший знак. Надо разговаривать. К чему они приведут? Пока сказать трудно", - отметил эксперт.

Касаясь темы статуса Донбасса, Чеснаков высказал мнение, что регион мог бы стать площадкой сближения России и Украины.

"Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем - один народ, две системы. Только не на 50 лет, а бессрочно. Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение", - сказал Чеснаков.

"Смогут когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и обиды, сблизятся. Не смогут - разойдутся дальше. Когда в Украине окончательно одумаются, можно было бы сделать Донбасс сферой общих интересов России и Украины. Чтобы Донбасс стал не причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты - рубль и гривня, работали бы совместные предприятия", - заявил Чеснаков, отвечая на вопрос о том, каким видит финал минского процесса помощник президента РФ Владислав Сурков.