ЦИК обнародовал решение об избрании экс-1-го замглавы НБУ Приходько нардепом

Экс-первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Борис Приходько избран народным депутатом в одномандатном избирательном округе № 210.

Соответствующее объявление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обнародовано в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" в среду.

Согласно ему, Приходько является советником ООО "Кредитное учреждение"Кредит-Комерц", проживает в Киеве, беспартийный.

Как сообщалось, директор казначейства Ощадбанка Приходько был назначен первым заместителем главы Нацбанка в декабре 2012 года за несколько дней до ухода главы НБУ Сергея Арбузова на должность первого вице-премьера. В марте 2014 года Приходько был переведен на должность замглавы НБУ. В октябре того же года он был уволен из НБУ в рамках люстрации, однако оспаривал это решение в суде.

В конце июля 2014 года Приходько был задержан: Генпрокуратура обвиняла его в том, что в феврале 2014 года по предварительному сговору с группой лиц под руководством Сергея Курченко (бизнесмен, глава наблюдательного совета и собственник "ВЕТЭК", объявлен Генпрокуратурой в международный розыск 23 апреля 2014 года – ИФ) он участвовал в завладении имуществом ЗАО "Аграрный фонд" на сумму более 2 млрд грн в ходе операций с облигациями внутреннего государственного займа.

В декабре 2014 года Приходько был освобожден из-под ареста, а в июле 2015 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него и экс-главы правления ЗАО "Аграрный фонд" Александра Кирюка, однако в октябре 2016 года суд отправил этот акт на доработку.

Задержка с объявлением Приходько избранным депутатом была связана с тем, что по предварительным результатам он занимал второе место, однако после аннулирования судом результатов на трех участках вышел на первое.