В "Слуге народа" пояснили принцип определения состава комитетов новой Рады

Подготовительная депутатская группа основывает определение общего количественного состава комитетов новоизбранной Верховной Рады на совместном решении о минимальном и максимальном количестве членов парламентских комитетов и учитывает количественный состав комитетов завершающей свою каденцию Рады 8-го созыва, отмечают в "Слуге народа".

"Пропорциональное представительство в комитетах – это требование части 4 статьи 81 закона о регламенте Верховной Рады Украины. Соответственно, выполняя волю украинского народа, депутаты от партии "Слуга народа" должны занять 60% от состава каждого комитета Рады. Представительство других фракций и внефракционных депутатов также должно отвечать результатам внеочередных парламентских выборов", - отметила руководитель пресс-офиса партии, кандидат в народные депутаты Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, она указала, что при определении общего количественного состава комитетов парламента подготовительная депутатская группа основывалась на совместном решении о минимальной и максимальной границе – 7 и 31 член комитета, а также на количественном составе комитетов Верховной Рады 8-го созыва.

Как сообщалось, 20 августа вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила недоумение из-за предложений партии "Слуга народа" по количеству народных депутатов в комитетах, в том числе в комитете по евроинтеграции.

"В этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады. Проигнорировав общее решение относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должны быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов", - написала она на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она также опубликовала копию проекта к заседанию одной из подготовительных подгрупп во вторник, где предлагается, что в комитетах по вопросам аграрной и земельной политики; бюджета; организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; финансовой, налоговой и таможенной политики будет по 31 депутату, а, например, в комитетах по вопросам интеграции Украины с ЕС и свободы слова – 7, внешней политики и межпарламентского сотрудничества – 10, прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений – 13 депутатов.

В то же время, согласно решению уходящей Верховной Рады от 4 декабря 2014 года, в нынешнем парламенте в комитете аграрной политики и земельных отношений было 30 депутатов, по вопросам бюджета – 29 депутатов, налоговой и таможенной политики – 32 депутата. При этом в комитете по иностранным делам было 10 депутатов, по вопросам европейской интеграции – 9 депутатов, свободы слова и информационной политики – 13 депутатов, по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений – 9 депутатов.