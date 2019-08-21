Диалогу с Москвой должно предшествовать согласование позиций всех трех стран Балтии, считает президент Литвы

Глава Литовского государства Гитанас Науседа заявляет, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но говорит, что Вильнюс не обязательно последует его примеру.

Такое заявление во вторник в Таллине он сделал после того, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила убеждение, что отношения Европы с Россией должны обсуждать не только наиболее влиятельные страны Европейского союза, но и входящие в него страны Балтии.

"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - сказал Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.

По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.

"Россия, её агрессивное поведение в Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине очевидны", - подчеркнул он.

Президент Литвы отметил, что Эстония так же понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.

"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с людьми другого сорта", - сказал он.

12 июля Науседа вступил в должность президента Литвы. Он сменил на посту президента Литвы Далю Грибаускайте, которая занимала его с 2009 года.

Ранее он отмечал, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркивал, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.