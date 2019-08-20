Стефанчук может быть первым вице-спикером Рады и представителем президента в парламенте одновременно – Разумков
Избранный народным депутатом Украины, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дает понять, что на должность спикера парламента будет предложен он, а на пост первого вице-спикера – представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. При этом он допускает, что Стефанчук может быть на двух должностях одновременно.
"Но давайте подождем, и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя Верховной Рады будет голосовать зал парламента", - сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов относительно того, делегировали ли его на должность спикера парламента, а Руслана Стефанчука – на первого вице-спикера.
Он отметил, что партия "Слуга народа" предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности.
В то же время Разумков добавил, что партия предложила должность вице-спикера Верховной Рады коллегам по парламенту, "другим политическим силам, которые не входят в большинство".
Кроме того, он заявил, что Стефанчук может быть и первым вице-спикером парламента, и представителем президента в Верховной Раде 9-го созыва.
"Насколько я помню, нужно посмотреть более детально, но одно другому не противоречит: он может быть и первым вице-спикером, и представителем президента в Верховной Раде", - сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов.