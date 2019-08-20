Политика

15:45 20.08.2019

"Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады

1 мин читать
"Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады

 Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.

Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал замглавы партии "Голос".

По его словам, политические силы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице- спикера".

Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.

Теги: #юрчишин #партия #вице_спикер #рада #голос #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:16 20.08.2019
Руководство фракции "Голос" будет названо 29 августа – Юрчишин

Руководство фракции "Голос" будет названо 29 августа – Юрчишин

15:56 20.08.2019
Стефанчук может быть первым вице-спикером Рады и представителем президента в парламенте одновременно – Разумков

Стефанчук может быть первым вице-спикером Рады и представителем президента в парламенте одновременно – Разумков

15:23 20.08.2019
Вместо Александра Ткаченко «1 + 1» возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

Вместо Александра Ткаченко «1 + 1» возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

15:16 20.08.2019
В "Евросолидарности" недоумевают из-за подхода партии "Слуга народа" к регулированию числа нардепов в комитетах

В "Евросолидарности" недоумевают из-за подхода партии "Слуга народа" к регулированию числа нардепов в комитетах

13:29 20.08.2019
Госуполномоченным АМКУ может стать доцент Криворожского национального экономического университета – декларация НАПК

Госуполномоченным АМКУ может стать доцент Криворожского национального экономического университета – декларация НАПК

11:34 20.08.2019
Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

19:25 19.08.2019
Зеленский переназначил Стефанчука своим представителем в Раде – указы

Зеленский переназначил Стефанчука своим представителем в Раде – указы

15:51 19.08.2019
Представитель "Слуги народа" Новосад готова возглавить Минобразования при условии сильной команды

Представитель "Слуги народа" Новосад готова возглавить Минобразования при условии сильной команды

14:42 19.08.2019
Кабмин уволил Яковлева с должности главы Госэкоинспекции и назначил Сергиенко

Кабмин уволил Яковлева с должности главы Госэкоинспекции и назначил Сергиенко

12:58 19.08.2019
Назначены заместители руководителя Национальной службы здоровья

Назначены заместители руководителя Национальной службы здоровья

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дата саммита "нормандской четверки" не определена - Песков

Туск обвинил Джонсона в отсутствии реалистичных предложений по границе Британии с ЕС после Brexit

В Украину прибыл новый посол Франции Этьен де Понсен

В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки

Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Дата саммита "нормандской четверки" не определена - Песков

Туск обвинил Джонсона в отсутствии реалистичных предложений по границе Британии с ЕС после Brexit

В Украину прибыл новый посол Франции Этьен де Понсен

В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки

Премьер Британии Джонсон призвал ЕС найти альтернативу плану backstop

Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября

Франция рада возращению России в СЕ - Макрон

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев может возглавить "Укроборонпром"

До саммита в "нормандском формате" нужно решить ряд вопросов - Путин

Макрон связывает восстановление "большой восьмерки" с разрешением украинского кризиса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА