Политика

14:29 20.08.2019

В Украину прибыл новый посол Франции Этьен де Понсен

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В Украину прибыл новый посол Франции Этьен де Понсен

Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) прибыл в Киев.

"Благополучно прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - написал дипломат на своей странице в микроблоке Twitter накануне в понедельник.

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине 24 июля. До этого он работал инспектором МИД Франции, и в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Предыдущая посол Франции в Украине Изабель Дюмон закончила работу в Украине 27 июля.

Теги: #етьен_де_понсен #посол #франция #понсен
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