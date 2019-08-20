Политика

10:42 20.08.2019

Премьер Британии Джонсон призвал ЕС найти альтернативу плану backstop

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Премьер Британии Джонсон призвал ЕС найти альтернативу плану backstop

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник призвал ЕС отказаться от "страховочного плана" по границе между Ирландией и Северной Ирландией и заменить его альтернативным решением.

"Я верю, что мы должны стремиться к тому, чтобы найти другие решения, и я верю, что соглашение возможно", - написал Джонсон в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, опубликованном на сайте британского правительства.

"Страховочный план не может быть частью соглашения о выходе из ЕС. Это факт, который нам следует признать", - добавил британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что заключение сделки с ЕС является приоритетом для правительства Великобритании, и оно будет энергично и упорно работать, чтобы достичь ее.

Он также выразил уверенность в том, что британский парламент сможет быстро принять решение по соглашению с ЕС, если в нем не будет пункта о страховочном плане (backstop).

Backstop, по словам Джонсона, является нежизнеспособным по трем причинам. Во-первых, он противоречит принципам демократии и несовместим с суверенитетом Великобритании. Джонсон выразил опасения, что backstop приведет к тому, что Великобритания на неопределенное время окажется ограничена таможенными правилами ЕС, а для Северной Ирландии будет действовать значительная часть правил единого рынка ЕС.

Во-вторых, этот план несовместим с планами Великобритании по долгосрочным устойчивым отношениям с ЕС, так как, вероятно, вынудит Великобританию соблюдать правила ЕС в сфере экологии, стандартов продукции и труда, заявляет британский премьер. В противном случае эти правила придется соблюдать только Северной Ирландии, и она начнет экономически отделяться от остальной Великобритании, отметил Джонсон.

В-третьих, заявляет Джонсон, backstop может негативно сказаться на Белфастском соглашении, которое политически урегулировало конфликт в Северной Ирландии.

В ситуации с Ирландией и Северной Ирландией Джонсон в первую очередь призывает сохранить прозрачную границу. Британское правительство не будет вводить проверки и контроль на границе и готова подписать юридически обязующее соглашение об этом, подчеркнул Джонсон.

Теги: #великобритания #brexit #джонсон
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