Политика

20:27 19.08.2019

Франция рада возращению России в СЕ - Макрон

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Франция рада возращению России в СЕ - Макрон

Париж приветствует возвращение России в Совет Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я знаю, что Россия - это европейская страна, и поэтому у нее есть свое место в европейской архитектуре. Вот почему мы приветствуем возврат России в Совет Европы, и мы очень рады, что было найдено это компромиссное решение", - сказал он на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Потому что для нас очень важно, что, когда проходят выборы, они бы сопровождались соблюдением свободы словам, открытости, равноправия, и наша главная задача - сделать так, чтобы Европа была свободной территорией", - добавил Макрон.

Теги: #президент #россия #франция
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